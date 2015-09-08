المتحدث العسكري: قتل27 والقبض على 154إرهابيًا خلال مداهمة البؤر الإرهابية بسيناء

قامت عناصر من الجيش الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع، بمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية تحت غطاء جوي بمواصلة مداهمة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التى تتحصن بها.

ونشر المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن نتائج اليوم الثاني من العملية الشاملة أسفرت عن قتل 27 فرد من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على 154 آخرين من المشتبه بهم منهم 74 فرد بقطاع الشيخ زويد بمنطقة الإرسال -15 فرد بقطاع رفح بمناطق (الأحراش – أبو شنار – ياميت ) – 9 فرد بالعريش بمنطقة السكاسكة – 56 فرد بوسط سيناء أثناء محاولتهم الهروب من الشمال للجنوب، تدمير 10 عربة و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى عملياتها الإرهابية والإجرامية ، إلى جانب التحفظ على 8عربة أنواع مختلفة بدون لوحات معدنية.

وتم حرق عدد من العشش والأوكار التى تتمركز وتنطلق منها هذه العناصر الإرهابية، كما تم إبطال مفعول 6 عبوة ناسفة قامت العناصر الإرهابية بزرعها على محاور التحرك للقوات – وتدمير مخزن به (1.5) طن من مادة نترات الأمونيوم التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، كما تم تدمير مخزن به كمية كبيرة من مادة سى فور شديدة الإنفجار ، وضبط (2) طن من نبات البانجو المخدر وضبط 10 برميل سولار.

وتواصل القوات المسلحة أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.