حملة "بدنا نحاسب" تنظم وقفة احتجاجية أمام مؤسسة كهرباء لبنان

نظمت حملة "بدنا نحاسب" (إحدى الحملات التى ظهرت خلال الاحتجاجات الأخيرة فى لبنان) وقفة مساء اليوم الثلاثاء، أمام مؤسسة كهرباء لبنان فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للاحتجاج على استمرار انقطاع الكهرباء بالبلاد بشكل يومي.

وأعلنت الحملة عن أن قطاع الكهرباء يكلف خزينة الدولة أكثر من 1,6 مليار دولار سنويا ويصل عجز المؤسسة المتراكم منذ العام 1992 إلى 30 مليار دولار نتيجة الخدمة المدعمة بنسبة 15% المقدمة لأكثر من 1,5 مليون مشترك.

وأشارت اللافتات التى حملها المحتجون إلى أن تكلفة أزمة الكهرباء على القطاع الصناعى تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار سنويا وفق البنك الدولي، ولفتت الحملة فى بيان، تلته إحدى الناشطات خلال اعتصام الحملة أمام شركة "كهرباء لبنان"، إلى وجود فساد كبير فى قطاع الكهرباء..حسب قولها.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من المعلومات وجهت إلى القضاء اللبنانى عن فساد قطاع الكهرباء منذ التسعينيات وحتى اليوم، والدليل هو إنفاق 30 مليار دولار على الكهرباء، بينما الناس لا تزال تعيش على ضوء الشموع.

يشار إلى أن لبنان يعانى انقطاعا يوميا للكهرباء يبلغ فى حده الأدنى 3 ساعات فى العاصمة بيروت، وتزيد خارجها، ويضطر كثير من اللبنانيين للاشتراك فى مولدات تنتشر فى الأحياء والبلدات يصل اشتراكها الشهرى أحيانا إلى مائة دولار.

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