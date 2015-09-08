عاموس جلعاد: انتهت سوريا بعد سقوطها فى الإرهاب ولن تقوم لها قائمة

قال عاموس جلعاد رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية السابق، إنه لا يتوقع أن تعود الدول التى سقطت فى أيدى الإرهاب إلى سابق عهدها، موضحا أنه يتوقع وبكل ثقة ألا تعود سوريا كدولة مثلما كانت عليه.

وأضاف "جلعاد" فى كلمة له خلال مؤتمر "هرتسيليا" السنوى الذى يناقش التحديات الأمنية لإسرائيل "أنظروا يا سادة إلى سوريا..لا توجد سوريا..لقد انتهت ولا أتوقع أن تقوم لها قائمة بعد اليوم".

واستطرد "جلعاد" لا أتوقع أن يتم إعادة إعمار لبنان أو سوريا أو العراق، وأصبحت الخريطة مركبة للغاية فلقد غرقوا فى الصراعات الداخلية وهو ما قضى عليهم،لذلك ينبغى على إسرائيل ألا تتدخل.

وأشار إلى أن خريطة دول الشرق الأوسط لا توجد بها صور للأنظمة الديمقراطية، وهو ما يقلق إسرائيل ويدفعها دوما إلى السعى إلى استقرار هذه الدول على حد زعمه.