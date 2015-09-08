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بالصور .. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» في سوهاج‎

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بالصور .. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» في سوهاج‎ بالصور .. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» في سوهاج‎

حادث الميكروباص

اصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي السريع أمام قرية الخلافية التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.
> وكان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي السريع، اسفر الحادث عن اصابة 7 أشخاص باصابات متفرقة، وتبين إن انقلاب السيارة سببه الرعونة والسرعة الشديدة ووجود سيارة آخرى لنقل الأدوية فى الطريق المعاكس كانت فى المواجهة، تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام، وتحرير محضر بالواقعة.

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