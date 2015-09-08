ماسكات تفتيح البشرة – اقوى الماسكات لتبييض الوجه

كل سيده ترغب بالحصول على بشرة نضرة وناعمة وخالية #من المشاكل, وهنا نقدم لكم اهم واقوى الماسكات لتفيتح البشرة وهي ماسكات طبيعية تساعد في تبييض البشرة

ان الطبيعة مليئة بتقديم العلاج لكل انحاء الجسم ليست للبشرة فقط لكني اليوم سوف اخبركي سيدتي العزيزه بماسكات طبيعية لتبيض البشرة وجعلها كبشرة طفل صغير, لأن الوجه هو زينة المرأة .

ماسكات تبييض البشرة

1- ماسك تفتيح البشرة بالعسل والليمون

تأخذ ملعقة واحدة #من العسل و ملعقة #من عصير الليمون وامزجيها جيدا . ثم افرديه علي الوجه والرقبة ، واتركيه لمدة 15 دقيقة ، ثم اغسليه.

2- ماسك الطحينة

يعتبر ماسك الطحينة #من الماسكات الجيدة وسريعة المفعول في تفتيح البشرة قد تستغرقي اسبوع لتصلي الي درجة التفتيح المرادة لكن نتائجه وستظهر #من اول مرة

تأخذ 2معلقة #من الطحينة وتوضع في طبق ثم يضاف اليها مسحوق الكركم بقدر اتنين معلقة ثم اضفي الحليب حتي تصبح عجينة وان كنت #من اصحاب البشرة الدهنية اضفي قطرات بسيطة #من عصير الليمون ثم اتركيه #من 15-20 دقيقة ثم افركيه ثم اغسلي وجهك.



3- ماسك الحليب لتفتيح وتبيض البشرة

الحليب المجفف

إضافة 1 ملعقة #من الحليب المجفف ، 1 ملعقة #من العسل و ملعقة 1 #من عصير الليمون معا ، وتخلط جيدا .

يوضه الماسك علي البشرة والعنق ، ويترك لمدة 10 دقيقة ، ثم اغسليه.

4- ماسك الخيار والليمون لتبيض البشرة والوجه :

1 ملعقة #من عصير الخيار مع ملعقة 1 #من عصير الليمون وتخلط جيدا.

تفرد على الوجه و الرقبة، و تترك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

5- ماسك الطماطم

تأخذ 2 ملاعق #من الدقيق وإضافة 2-3 ملاعق #من عصير الطماطم . تخلط جيدا لعمل معجون ناعم .

افرديه على بشرة وجهك والرقبة، و يترك لمدة 15 دقيقة ثم غسله.

6- ماسك الطماطم للبشرة الدهنية

تعتبر الطماطم #من أفضل ما يعتمد عليه لتضييق مسام الوجه لمفعولها القابض للبشر، ونحتاج لتحضير هذا القناع: ثمره طماطم، وقشر نصف ليمون، وبعض القطرات #من عصير الليمون، أما طريقة استعمال فتهرس ثمره الطماطم ويضاف بشر قشر الليمون وعصيره ويوضع القناع على البشره لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.

7- ماسك الموز لمقاومة التجاعيد

الموز #من الفواكه الغنيه بالفيتامينات مما يجعله #من أفضل الأغذية لصحة البشرة والشعر، ويستخدم عصيره كدهان لليدين فيكسبها النعومة والحيوية ونحتاج هنا إلى ثمره موز، وثلاث ملاعق حليب، وتهرس ثمره الموز وتخلط مع الحليب، ثم توزع على البشره مع التركيز على أماكن التجاعيد ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

8- ماسك النشا لعلاج المسام الواسعة

يستخدم النشا لعلاج حبوب الوجه والمسام الواسعه وحروق الشمس بالإصافة لكونه منظفاً جيداً للبشرة ومكوّناته هي: ملعقة كبيره نشا، والقليل #من الماء الدافئ، والقليل #من زيت الزيتون، وتدهن البشره اولا بزيت الزيتون ثم يخلط النشا بالماء ثم يوضع على البشره لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ





9- ماسك الخيار لعلاج شحوب البشرة

يتميز الخيار بفوائده الصحيه والجماليه العديده أهمها أثره الواضح كقابض للمسام بالإضافة لمفعوله في تبييض البشرة والتخلص #من الهالات السوداء تحت العينين ومن البقع والشوائب التي تصيب البشرة، ولتحضيه نحتاج إلى نصف فنجان خيار مبشور، وبياض بيضة، وملعقتين حليب بودرة، ثم تخلط المكوّنات جيداً لعمل عجينه رقيقه وتترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ثم البارد.



10- ماسك البرتقال المنعش للبشرة

يتميز هذا القناع بمفعول منعش للبشره ويمكن استعماله لعده مرات في الأسبوع وهو مناسب لكل أنواع البشرهالمكوّنات: عصير نصف برتقالة، وثلاث ملاعق عسل، ثمّ يسخن العسل مع عصير البرتقال على نار هادئه حتى يذوب ويترك ليبرد قليلاً ثم يوضع على الوجه لمدة عشرين دقيقة ثم يمسح بواسطه قطنه مبلّله بالماء الفاتر.

11- ماسك اللبن:

يعمل اللبن على تفتيح البشرة وتغذيتها والحفاظ على شبابها وحمايتها #من التجاعيد. وهو أحد المكونات الأساسية التي استخدمتها الملكة كليوباترا للحفاظ على شبابها ونضارة بشرتها.

12- ماسك النشا:

يساعد النشا على تفتيح لون الجلد كما يساعد على التخلص #من التهابات البشرة واحمرارها ويعمل على تنعيم الجلد، ويمكن استخدامه في عمل كمادات على البشرة الملتهبة وأماكن الحبوب بخلط قليل #من النشا على نصف كوب #من الماء، وتستخدم قطعة #من القطن المبلل بهذا الخليط على الأماكن المصابة.





13- ماسك بودرة التلك:

إلى جانب خواصها المهدئة والملطفة للبشرة فإنها تعمل على ترك طبقة رقيقة مبيضة على البشرة لتظهر بلون موحد.

14- ماسك زيت اللوز:

يعد زيت اللوز #من أقوى الزيوت المرطبة التي تعمل على منح الجلد مرونة وليونة فائقة وتحميه #من الجفاف. كما يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

15- ماسك عسل والخميرة :

وهذه وصفة مجربة بالفعل ، وتقوم على أساس استخدام العسل كمادة فعالة في الحفاظ على البشرة النقية ، وتنظيفها ، فيما تعمل الخميرة كماسك للتقشير ، وهي مواد أساسية في المنزل ، ومتوفرة بصورة كبيرة ، وغير مكلفة على الإطلاق ، فقومي باستخدام معلقة #من العسل مع نصف معلقة #من الخميرة ، واعملي على دهن الوجه بالعسل ، وعندما يبدأ يجف ، قومي بوضع الخميرة فوقه ، حتى يتسنى لك فرصة الحصول على بشرة نقية وخالصة الجمال

16- ماسك زيت الزيتون مع الزبد :

وقد يبدو هذا القناع غريباً ، لكنه مفيد جداً في تنقية البشرة ، وتخلصيها #من البقع الداكنة تحت العين ، وبين الفم والأنف ، وتساعدك هذه الوصفة في الحفاظ على وجه نقي ، خالي #من الشوائب ، فقط أضيفي الزيت إلى القليل #من الزبد ، وأتركيه على وجهك لمدة ربع ساعة ثلاث مرات أسبوعياً ، وستلمسين الفرق في الحال .

17- ماسك الأفوكادو :

ومعروف أن الأفوكادو #من أهم العناصر الزيتية الغنية بالفوائد التي تساعد الوجه على ترميم الأجزاء التي تتلف بفعل المساحيق التجميلية التي تؤثر على البشرة بشكل كبير.

18- ماسك الكركم:

أضيفي إلى ملعقتين #من الطحين قليلاً #من مسحوق الكركم ثم أضيفي الحليب واجعلي الخليط كالعجينة وطبّقيه على وجهك وعنقك حتى يجفّ تماماً ثم افركيه برفق واغسليه. أما إذا كانت بشرتك دهنية، فيمكنك إضافة بضع قطرات #من عصير الليمون إلى القناع نفسه.





19- ماسك بودرة الحليب:

أضيفي ملعقة #من مسحوق الحليب مع ملعقة #من العسل وملعقة #من عصير الليمون، واخلطي المكوّنات جيداً وضعيها على وجهك وعنقك لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم اشطفيه.

20- ماسك العسل والليمون:

ضعي ملعقة واحدة #من العسل مع ملعقة #من عصير الليمون، وامزجي جيداً ثم افردي الخليط على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

21- ماسك الطحينة:

أضيفي ملعقتين #من الطحينة مع مثلهما #من مسحوق الكركم، ثم أضيفي الحليب حتى يصبح المزيج كالعجينة واتركيه #من 15-20 دقيقة ثم افركيه جيداً قبل أن تغسلي الوجه.

22- ماسك الخميرة واللبن:

إضافة إلى تفتيح البشرة، يسهم هذا الخليط في تنظيف المسامات وفتحها للتخلص منها. امزجي ملعقتين #من اللبن مع ملعقة خميرة واتركي الخليط على بشرتك لمدّة 10 دقائق، ثم ضعي ملعقة لبن #من دون خميرة مرة أخرى على بشرتك حتى تصبح صافية نقية.

23- ماسك الخيار وعصير الليمون:

اخلطي ملعقة #من عصير الخيار مع ملعقة #من عصير الليمون واتركي القناع لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه جيداً.

24- ماسك الطماطم والدقيق:

خذي ملعقتين #من الدقيق وأضيفي 3 ملاعق #من عصير الطماطم، فيصير قناعاً لاصقاً واتركيه على وجهكِ ورقبتكِ 15 دقيقة ثم اشطفيه.

ويجب أن تلتزمي عزيزتي المرأة بهذه الماسكات ، لأنك لن تلمسي الفرق #من أول استخدام ، ولكن بالتكرار تظهر النتيجة واضحة جلية ، وعليك أن تقومي بالاهتمام ببشرتك .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads