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«الفخراني» يصر على الإنكار.. والنيابة تواجهه بالتسجيلات

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«الفخراني» يصر على الإنكار.. والنيابة تواجهه بالتسجيلات «الفخراني» يصر على الإنكار.. والنيابة تواجهه بالتسجيلات

حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق

أصر حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، علي إنكار الاتهامات المنسوبة إليه، بطلب رشوة 5 ملايين جنيه من رجل أعمال بالمنيا للتوسط لدى المحافظ وإنهاء تقسيم قطعة أرض، رغم مواجهة النيابة له بتسجيلات صوتية وفيديو مصور أثناء تواجده في فيلا برلماني سابق وتسلم المبلغ.

وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن “أحراز القضية تمثلت في تسجيل صوتي يحتوي علي المكالمات الهاتفية الورادة والصادرة من الفخراني للمبلغين، والتي كشفت عن اتفاق الفخراني على المبالغ المالية والدفعات التي سيتقاضاها كما واجهته النيابة بحرز ثاني وهو مقطع مسجل صوت وصورة للقائه بالمبلغين في فيلا أحدهما عضو مجلس الشعب السابق علاء حسنين بالشيخ زايد ولحظة القبض عليه متلبسا بتقاضي مبلغ مليون و25 ألف جنيه”.

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