اعتماد 620 مليون جنيه للإسراع فى إنهاء أعمال تطوير رشيد

أعلن الدكتور محمد سلطان – محافظ البحيرة عن إنشاء صندوق لتنمية مدينة رشيد لدعم أعمال التطوير بالمدينة، كما تم الاتفاق مع الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط على الموافقة على دعم أعمال تطوير رشيد باعتمادات إضافية 620 مليون جنيه للإسراع فى استكمالها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير التخطيط بمقر الوزارة بحضور مجدى إمام – مستشار وزير التخطيط ومنى شاش - رئيس قطاع بوزارة التخطيط وإبراهيم الشيمى - رئيس مدينة رشيد وعايدة ماضى - مدير مشروع التطوير بالمدينة.

وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير وتنمية مدينة رشيد والتى تشمل ميناء الصيد – مجمع المواقف – المرحلة الأولى من الكورنيش – الأتوبيس النهرى – المراسى النيلية – سوقى السمك والخضار – مركز الشرطة بالإضافة إلى استعراض إمكانية تطوير ميادين الامصيلى والحرية وعرابى والمناطق التراثية وتحويل أسلاك الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بالشوارع التراثية ودهان واجهات منازل المدينة بلون موحد.

كما تم الاتفاق على تكليف إحدى الشركات ذات الخبرة فى تطوير وتنمية المدن لعمل دراسات الجدوى لكافة المشروعات المقترحة بالمدينة.