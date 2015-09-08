العثور على بندقيتين آليتين جنوب العلمين بالساحل الشمالى بمطروح

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة لهم أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم من العثور على 2 بندقية آليتين عيار 7.62× 39 وعدد 2 خزينة من ذات العيار والبندقيتين بدبشك معدنى ينطوى، مخبأتين بأحد الدروب الصحراوى، جنوب مدينة العلمين.

جارِ إرسال الأسلحة المضبوطة، للمعمل الجنائى للكشف عنها، لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من مواقع شرطية من عدمه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.