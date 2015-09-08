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استياء وغضب أهالى الجبل الأصفر بسبب انقطاع مياه الشرب منذ 48 ساعة

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استياء وغضب أهالى الجبل الأصفر بسبب انقطاع مياه الشرب منذ 48 ساعة استياء وغضب أهالى الجبل الأصفر بسبب انقطاع مياه الشرب منذ 48 ساعة
اشتكى عدد من أهالى منشية الجبل الأصفر من انقطاع مياه الشرب لمدة يوميين متتالين، وقالوا إن أهل القرية لا يستطيعون قضاء حوائجهم اليومية بسبب انقطاع المياه.

من جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن انقطاع المياه جاء نتيجة كسر بخط 700 مم "تحت الأرض بمسافة 6 أمتار" ويوجد كابلات للضغط العالى أعاقت الإصلاح حتى الآن، وأنه سوف يتم الانتهاء من إصلاح العطل ليلاً، مؤكداً بأنه سوف يرسل عربات محملة من المياه للمواطنين فى مختلف الأماكن التى تشكو من نقص المياه.

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