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مرشح واحد للانتخابات البرلمانية فى اليوم الثامن لفتح باب الترشح بالفيوم

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مرشح واحد للانتخابات البرلمانية فى اليوم الثامن لفتح باب الترشح بالفيوم مرشح واحد للانتخابات البرلمانية فى اليوم الثامن لفتح باب الترشح بالفيوم
استمرت لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم تحت إشراف المستشار ربيع زايد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية وسعيد ياسين الرئيس الإدارى للجنة فى تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد على سويدان عضو اللجنة أن اليوم الثامن شهد تقدم مرشح واحد بأوراق ترشيحه إلى لجنة تلقى طلبات المرشحين وهو محمود عبد الصمد عبد الرحمن جودة من حزب الحركة الوطنية عن دائرة مركز إبشواى وبذلك يصل عدد المرشحين إلى 107 مرشحين تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة.

من ناحيته بدأ القومسيون الطبي بمديرية الصحة بالفيوم باستقبال المرشحين الراغبين في عمل الكشف بعدما قررت محكمة القضاء الإدارى إلزام المرشحين بإعادة الكشف الطبي ومنحت اللجنة العليا للانتخابات للمرشحين 3 أيام إضافية تبدأ من 13 سبتمبر وتنتهى فى 15 سبتمبر لاستقبال الكشوف الطبية وتم تحديد قيمة الكشف الطبي وبـ2850 جنيهًا يقوم المرشح بسدادها.
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