محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتابعان استعدادات انطلاق أسبوع الجامعات

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية واللواء أمير طه مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، يرافقهم المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بجولة تفقدية داخل أروقة الجامعة، لمتابعة ما تم تنفيذه من تجهيزات واستعدادات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات ومتابعة وضع اللمسات الأخيرة والاطمئنان على جاهزية الجامعة لاستقبال هذا الحدث الهام.

وذلك فى إطار استعدادات جامعة قناة السويس لاستقبال واستضافة أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى تنظمه جامعة قناة السويس هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 17 من شهر سبتمبر المقبل بمشاركة عدد 25 جامعة ونحو سبعة آلاف طالب وطالبة من شباب الجامعات وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان رئيس جامعة قناة السويس قد استقبل محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ومرافقيهم من القيادات التنفيذية للمحافظة بحضور الأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة ورؤساء مجالس قرى مركز الإسماعيلية والمهندسة لبنى وحيد وكيل وزارة النقل بالمحافظة، واصطحبهم فى جولة داخل أقسام الجامعة تضمنت المرور على كافة مواقع العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وأجهزتها التنفيذية.

وخلال الجولة أكد رئيس الجامعة على أهمية الأسبوع للشباب المشارك الذى يصل إلى نحو 7 آلاف شاب وفتاة يتجمعون على أرض جامعة قناة السويس وهى فرصة للتقارب والتلاقى بينهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تضع كل امكانياتها لخدمة الجامعة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج هذا الحدث بالشكل الذى يليق باسم الإسماعيلية وجامعة قناة السويس العريقة،مشيدا بحرص الجامعة وتكاتفها على إنجاح الأسبوع الذى تنظمه الجامعة للمرة الثانية فى تاريخها.

صور

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المحافظ أثناء الجولة



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المحافظ ومرافقوه يتفقدون الجامعة



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المحافظ ومديرة الطرق داخل الجامعة



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تجهيزات أسبوع الجامعات



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الدكتور غراب يستقبل المحافظ



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المحافظ ورئيس الجامعة يتفقدون منشآت الجامعة



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رئيس الجامعة يشرح للمحافظ ما تم إنجازه من استعدادات



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ملعب الجامعة