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بالصور.. وزير الشباب ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس السباقات الترفيهية

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قام المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ظهر اليوم بوضع حجر أساس المضمار الدولى بمنطقة السباقات الترفيهية بمدينة شرم الشيخ.

كما تفقد وزير الشباب المرحلة الثالثة لمدنية الشابية منها حمام السباحة الأولمبى وحمام السباحة التعليمى ووضع حجر أساس مركز شباب العاملين بمدينة شرم الشيخ لتجهيزهم للافتتاح فى احتفالات أكتوبر بحضور على أنور الشناوى مديرعام مديرية الشباب والرياضة ومحمد خليفة وكيل الشباب ومحمد فتحى وكيل الرياضة اللواء محمود سولية رئيس مدنية شرم الشيخ.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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