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رئيس جامعة المنصورة: الطب النفسى مهم لظهور أمراض نفسية عديدة بالمجتمع

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قال الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، إن كلية الطب هى واجهة جامعة المنصورة المشرفة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الأيدى لوضع منظومة ناجحة ومستمرة لإدارة كلية الطب بمستشفياتها.

كما أكد على أهمية دور الطب النفسى فى الفترة الحالية لما يحدث فى المجتمع من تغييرات سلوكية وظهور أمراض نفسية عديدة، ودعا إلى التفرقة بين الاختلاف السياسى وبين الانتماء الوطنى وبين أهمية ودور التعليم ما قبل الجامعى فى تفادى هذه المشكلات وخلق جيل متكامل نفسيا منتميا لوطنه.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للطب النفسى بجامعة المنصورة اليوم بعنوان "استثمار العلوم العصبية الحديثة من أجل ممارسة إكلينيكية أفضل فى الطب النفسى"، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب فى الفترة من 8-9 أغسطس الجارى، وبحضور الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وأعمدة الطب النفسى بجامعة المنصورة.

كما أكد الدكتور عبد الهادى على أن العلوم السلوكية لا تقل أهمية عن العلوم الطبية لدى العالم الخارجى فكل علاج يأخذه مريض لعلاج مرض عضوى يكون له جانب وتأثير نفسى فهو البعد الثالث فى المرض.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء البهائى رئيس قسم الطب النفسى ورئيس المؤتمر بأن القسم يحتل مكانة جيدة بالجامعات المصرية ويخدم العديد من المترديين على المستشفيات والقسم الداخلى.

وأضافت أن المؤتمر يناقش موضوعات جديدة تهدف إلى استثمار العلوم العصبية الجديدة بطرق أفضل فى النواحى التشخيصية والعلاجية بالطب النفسى.

وأضاف الدكتور محمد فريد أستاذ الطب النفسى وسكرتير المؤتمر أنه يتم بمشاركة أساتذة للطب النفسى من الولايات المتحدة الأمريكية والهند بالإضافة إلى أقطاب الطب النفسى فى د. يحى الرخاوى ود. أحمد عكاشة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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