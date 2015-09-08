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شركة أنابيب البترول بالسويس تحذر من تلوث البحر الأحمر بالصرف الصحى

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شركة أنابيب البترول بالسويس تحذر من تلوث البحر الأحمر بالصرف الصحى شركة أنابيب البترول بالسويس تحذر من تلوث البحر الأحمر بالصرف الصحى
حذر مسئولو شركة أنابيب البترول بالسويس من تلوث مياه البحر الأحمر وخليج السويس بسبب مياه الصرف الصحى ، حيث كشف مسئولو الشركة عن وجود قرية سياحية بالسخنة بجوار المصيف الخاص بالشركة تقوم بإلقاء الصرف الصحى الخاص بها على الشاطئ.

قال أيمن طاهر عضو اللجنة النقابية بشركة أنابيب البترول فى تصريحات خاصة إنهم قدموا شكوى رسمية لمسئولى ديوان عام محافظة السويس من أجل التحرك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وحماية الكائنات البحرية من التلوث والموت بسبب مياه الصرف إلا أن الشكوى لم يبت فيها من الأساس ولم يتحرك أحد.

وأضاف عضو اللجنة النقابية أنهم يحذرون من استمرار إلقاء الصرف الصحى بالبحر لأنه سيقضى على الأسماك مع بدء موسم الصيد للعام الجديد أول سبتمبر الحالى فضلا عن أحداث تلوث للمواطنين المترددين على شواطئ السخنة ، بالإضافة إلى هروب السائحين من التردد على القرى السياحية بالسخنة بسبب هذا التصرف.

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مصر 365