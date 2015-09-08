مباحث الإنترنت بالشرقية تضبط طالبًا يحرض ضد الدولة

قامت مأمورية مشتركة ضمت ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع مباحث مكافحة جرائم الإنترنت (الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق) وتمكنت من ضبط طالب يقوم بالتحريض والحشد للمظاهرات ضد الدولة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد ضبط "محمد.ى.ص" 18 سنة - طالب ومقيم الصوفية دائرة المركز والمطلوب في المحضرين رقمى (18/19) أحوال الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بتاريخ 6/8/2015 (التحريض والحشد للتظاهر ضد الدولـة).

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المذكور وتحرر عن ذلك محضر وجارٍ العرض على النيابة العامة بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى.