أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مباحث الإنترنت بالشرقية تضبط طالبًا يحرض ضد الدولة

Google+ Print
مباحث الإنترنت بالشرقية تضبط طالبًا يحرض ضد الدولة مباحث الإنترنت بالشرقية تضبط طالبًا يحرض ضد الدولة
قامت مأمورية مشتركة ضمت ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع مباحث مكافحة جرائم الإنترنت (الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق) وتمكنت من ضبط طالب يقوم بالتحريض والحشد للمظاهرات ضد الدولة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد ضبط "محمد.ى.ص" 18 سنة - طالب ومقيم الصوفية دائرة المركز والمطلوب في المحضرين رقمى (18/19) أحوال الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بتاريخ 6/8/2015 (التحريض والحشد للتظاهر ضد الدولـة).

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المذكور وتحرر عن ذلك محضر وجارٍ العرض على النيابة العامة بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365