بالفيديو .. مصارع روسي يرفض النزول عن منصة التتويج بسبب خطأ في النشيد الوطني

ارتكب منظمو بطولة العالم للمصارعة في الولايات المتحدة، هفوة كبيرة، عندما أخطأوا في النشيد الوطني الروسي، أثناء تتويج الروسي رومان فلاسوف بذهبية المصارعة اليونانية-الرومانية.

وكان من المفترض تشغيل النشيد الوطني الروسي المعتمد حاليا أثناء وقوف فلاسوف على منصة التتويج، لكن المنظمين شغلوا بدلا منه النشيد الروسي القديم المعتمد في الفترة بين 1990 وحتى عام 2000.

وقال فلاسوف، الذي هزم الدنماركي مارك مادسن في نهائي وزن 75 كغم “لا أعرف أي نشيد كان، في البداية حتى لم أنتبه لذلك، ولكن بعد فترة من الوقت، أدركت أن هذا لم يكن نشيدنا الوطني”.

وأضاف البطل الروسي “عندما انتهى هذا النشيد الغريب، وبدأ بعض الضجيج، أصريت على عدم النزول من المنصة حتى يتم عزف النشيد الوطني الروسي، فلأجل تلك اللحظة كنا نكدح طوال العام، (وأعتقد) أنهم شغلوا نشيدا آخر لسبب ما”.

وتقدم المنظمون لاحقًا باعتذار رسمي للمصارع الروسي.

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