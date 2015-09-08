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مرتضى منصور يرحب بمباراة ودية بين قُدامى نجوم الأهلى مع نجوم الزمالك

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مرتضى منصور يرحب بمباراة ودية بين قُدامى نجوم الأهلى مع نجوم الزمالك مرتضى منصور يرحب بمباراة ودية بين قُدامى نجوم الأهلى مع نجوم الزمالك

مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ترحيبه بطلب قدامى النادى الأهلى بخوض مباراة ودية مع قدامى نادى الزمالك خلال الفترة الحالية، بعدما أخطره محمود أبو رجيلة نجم الفريق الأسبق بالمبادرة.

وشدد رئيس الزمالك على أن اتحاد الكرة ألغى عقوبة إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلى لتنازل الزمالك عن شكواه.

وأضاف منصور، خلال اجتماع مجلس الإدارة، المقام فى مقر نادى الزمالك، أمس الإثنين، أن لجنة الأندية استبعدت الأهلى وضمت المصرى بدلا منه، وأوضح أن النادى الأحمر هو من يفتعل المشكلات مع الأندية، وانتقد فتحى مبروك المدير الفنى للقلعة الحمراء بسبب سخريته من بعد الفوز على تشاد.

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