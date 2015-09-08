“الكاف” يرفض طلب اتحاد الكرة تقديم نهائي الكونفدرالية ويتمسك بإقامته 27 نوفمبر

تمسك الاتحاد الإفريقي بإقامة مباراة إياب نهائي الكونفدرالية في موعدها المحدد، يوم 27 نوفمبر دون أي تعديل في المواعيد.

> وطلب اتحاد الكرة المصري من الاتحاد الإفريقي مراعاة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي في بطولة إفريقيا دون 23 عامًا المؤهلة للأولمبياد في الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وذلك بمشاركة عدد من لاعبي الأهلي والزمالك اللذين قد يتأهلان لنهائي الكونفدرالية ويحدث وقتها تضارب في المواعيد.

> ورفض الكاف تعديل المواعيد مشددًا على إقامة نهائي الكونفدرالية في موعده 27 نوفمبر دون أي تعديل، وانطلاق البطولة الأفريقية في موعدها في الفتر من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.