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لو بتفكر تركب "بالون" عشان تخس.. اعرف فترة بقائه بمعدتك وعلامات الخطر

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لو بتفكر تركب "بالون" عشان تخس.. اعرف فترة بقائه بمعدتك وعلامات الخطر لو بتفكر تركب "بالون" عشان تخس.. اعرف فترة بقائه بمعدتك وعلامات الخطر
مع انتشار أعداد المصابون بمرض السمنة على مستوى العالم، زادت فى المقابل أنواع وطرق التخسيس، وخاصة تلك التى تعتمد على التدخل الجراحى أو الاستعانة بالمناظير الهضمية.

وجميع تلك الجراحات تسعى فى النهاية لهدف واحد وهو تقليص حجم المعدة، وقدرتها على استيعاب الطعامن وبالتالى خسارة الوزن فى فترة زمنية قصيرة.

ومن أهم العمليات التى انتشرت فى السنوات الأخيرة، هى تركيب بالون المعدة والتى تعد الأقل فى آثارها السلبية مقارنه بجراحات تصغير المعدة الاخرى، لكن الأمر لا يمنع أن يتم توخى الحذر والتنبه لعلامات الخطر التى قد تظهر بعد تركيب البالون.

يوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن أهم النقاط التى يجب أن يتنبه لها المريض، هى أن بالون المعدة يتم تركيبها لفترة محددة، لا يجب تجاوزها وتختلف من نوع الى آخر، فهناك أنواع يمكن بقائها بالمعدة لفترة 9 أشهر، فيما يوجد أنواعا أخرى لا يجب أن تتجاوز مدة بقائها الستة أشهر فقط.

ويؤكد سليمان على ضرورة إزالة البالون بعد انتهاء المدة المحددة له لتجنب التعرض لمضاعفات غير مستحبة كبداية تحلل المادة المكونة للبالون.

النقطة التالية وهى من المشاكل المتوقع حدوثها عند تركيب البالون، ولكنها ليست امرا شائعا ونسبة حدوثها لا تتجاوز 5% من الحالات، إلا أن الأمر لا يمنع من اتخاذ الحذر منها وهى امتصاص البالون أو تعرضها للثقب، ولهذا السبب بدا الأطباء فى إضافة مادة زرقاء الى السائل الذى تعبأ به البالون، لسهولة اكتشاف تعرضها للثقب، حيث تخرج تلك المادة مع البول وتكسبة لونا أزرقا مميزا، وهو ما ينبه إلى تعرض البالون للضرر وضرورة التدخل لانتزاعها.

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مصر 365