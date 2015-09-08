محافظ الشرقية يجرى اتصالاً برئيس النيابة الإدارية لدعم مكافحة الفساد

تلقى اليوم الثلاثاء المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اتصالاً هاتفيًا، من محافظ الشرقية، الدكتور رضا عبد السلام، للتأكيد على دعمه لدور وجهود الهيئة فى مكافحة الفساد، والقضاء على أى مخالفات داخل مؤسسات الدولة.

وقال مصدر قضائى – فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" – إن الاتصال الذى أجراه محافظ الشرقية بالمستشار سامح كمال، تناول جهود النيابة الإدارية والدور المحورى الذى تقوم به فى مجال الحرب على الفساد، والتأكيد على دعمه وتقديره للنجاحات والنتائج التى حققتها الهيئة للقضاء على التجاوزات والمخالفات بالمؤسسات المختلفة.

وأوضح المصدر، أن الاتصال جاء فى ضوء التصريح الذى أطلقه محافظ الشرقية فى إحدى مداخلاته التلفزيونية، أمس الاثنين، وذكر فيها بعض الكلمات والتعليقات حول النيابة الإدارية، التى اعتبرها أعضاء الهيئة مساساً بدورهم، ما دفعه للتأكيد على احترامه وتقديره للهيئة وأعضائها ودعمه الكامل لدورهم فى الحرب على الفساد.

وأضاف المصدر، أن الهيئة تعكف خلال الفترة الحالية على إنهاء عدد من القضايا والملفات الخاصة ببعض وقائع الفساد، ومخالفات ارتكبها بعض الموظفين العمومين العاملين بمؤسسات الدولة ، وذلك عقب انتهائها من تسليم رئيس الجمهورية تقارير الرصد الإحصائى للمخالفات بالقطاعات المختلفة ومقترحات القضاء عليها.

يذكر أن المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، سلم الشهر الماضى لرئاسة الجمهورية تقارير أعدتها إدارة مكافحة الفساد ورصدت فيها التجاوزات والمخالفات والأزمات التى تواجه بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم والمحليات، ومقترحات حلها والقضاء عليها.