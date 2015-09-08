برشلونة قد يفقد برافو أمام أتليتكو مدريد للإصابة

(إفي): قد يغيب حارس برشلونة كلاوديو برافو عن مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليسرى، وفقا لما أكده النادي الكتالوني.

وقد خضع برافو، الذي انسحب من مران أمس لتعرضه لإصابة منعته من الحركة بصورة طبيعية، صباح اليوم لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته.

وأظهرت الفحوصات أن الحارس التشيلي الأساسي لمرمى البرسا يعاني من إصابة عضلية بالساق اليسرى، ومدى تطورها هو الذي سيحدد قدرته على المشاركة في المرانات المقبلة.

وحقق برشلونة الفوز في المباراتين الافتتاحيتين بالدوري على أتليتك بلباو ومالاجا بنفس النتيجة 1-0.