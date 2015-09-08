أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة قد يفقد برافو أمام أتليتكو مدريد للإصابة

Google+ Print
برشلونة قد يفقد برافو أمام أتليتكو مدريد للإصابة برشلونة قد يفقد برافو أمام أتليتكو مدريد للإصابة

(إفي): قد يغيب حارس برشلونة كلاوديو برافو عن مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليسرى، وفقا لما أكده النادي الكتالوني.

وقد خضع برافو، الذي انسحب من مران أمس لتعرضه لإصابة منعته من الحركة بصورة طبيعية، صباح اليوم لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته.

وأظهرت الفحوصات أن الحارس التشيلي الأساسي لمرمى البرسا يعاني من إصابة عضلية بالساق اليسرى، ومدى تطورها هو الذي سيحدد قدرته على المشاركة في المرانات المقبلة.

وحقق برشلونة الفوز في المباراتين الافتتاحيتين بالدوري على أتليتك بلباو ومالاجا بنفس النتيجة 1-0.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع