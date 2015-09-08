ماتا: دي خيا لن يجد صعوبة في العودة إلى يونايتد

(إفي): أعرب خوان ماتا، النجم الدولي الإسباني لفريق مانشستر يونايتد، عن ثقته في أن عودة مواطنه ديفيد دي خيا إلى النادي الإنجليزي عقب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، ستكون "طبيعية" ودون "أي مشكلة".

ومن المنتظر أن يعود الحارس إلى مانشستر غدا الأربعاء بعد مباراة مقدونيا وإسبانيا الليلة في تصفيات "يورو 2016" لكرة القدم.

وكان ماتا من أكثر داعمي دي خيا خلال الفترة الأصعب في مسيرته. وقد أدى وجود الثنائي، اللذين تربطهما علاقة صداقة منذ تدرجهما معا في منتخبات الناشئين، في ملعب (أولد ترافورد) معا إلى تعزيز العلاقات بينهما، حيث تفصل بين منزليهما أمتار قليلة، ويصنعان مع أندير هيريرا "مجموعة" تتشارك حتى في السيارة.

ومزح ماتا في مقابلة مع (إفي) عشية لقاء مقدونيا بهذا الشأن قائلا: "سنظل ندخر الوقود".

وكان لاعب الوسط الإسباني المهاجم هو المسئول عن تخفيف الضغط الواقع على كاهل دي خيا خلال معسكر (لا روخا)، منذ فشلت مسألة انتقاله إلى الريال في اللحظات الأخيرة.

واعترف ماتا بأن الأمر لم يكن صعبا عليه للغاية، حيث أظهر دي خيا تماسكا حتى في الأوقات الأكثر صعوبة وأهمية في حياته.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد "لقد تحدثت معه كثيرا خلال تلك الفترة"، واعترف بأنه "على الرغم من كونها فترة صعبة ومليئة بالضغوط، فإنه شخص هادئ ويركز كثيرا في عمله. لا يؤثر فيه شيء. سوف يستمر الحارس الكبير الذي كان عليه".

ولدى ماتا اقتناع كبير بأن مستوى دي خيا لن يتأثر، وأنه لن يواجه مشكلات في استعادة مستواه المعهود سريعا مع يونايتد.

وأكد الدولي الإسباني "خلال العامين الماضيين كان ديفيد أفضل لاعب في الفريق بفضل تصدياته، التي جلبت لنا العديد من النقاط. ليس لدي شك أن هذا العام سيكون أيضا جيدا للغاية بالنسبة له".

وأردف "لا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلات عقب عودته سواء من جانب النادي أو المدرب أو الجماهير. هذا ما أتوقعه. الجماهير تحبه كثيرا، والنادي والمدرب يقدرانه أيضا. أرى أن الأمور ستسير على ما يرام كما كانت".