بالفيديو..تفحم «لامبرغيني» مؤجرة لرجل أعمال في دبي

فوجئ رجل أعمال روسي الجنسية باحتراق سيارة «لامبرغيني افنتادور» التي قام بتأجيرها من أحد المكاتب في دبي وتفحمها بالكامل خلال دقائق فوق جسر المارينا، وشهد فيديو احتراق السيارة انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العقيد يوسف العديدي مدير مركز شرطة دبي البرشا إنه ورد بلاغ في الساعة الرابعة من عصر أمس إلى غرفة العمليات بوجود حريق في سيارة فارهة من نوع لامبرغيني يبلغ سعرها مليون ونصف المليون درهم فوق جسر المارينا، وحضر على الفور الدفاع المدني إلى موقع الحريق للسيطرة عليه إلا أن هيكل السيارة من نوع كربون فايبر سريع الاشتعال أدى إلى تفحم السيارة في وقت قياسي.

وتبين أن قائد المركبة قام بتأجيرها منذ أيام بسعر 3500 درهم لليوم الواحد، وتم نقلها إلى المختبر الجنائي في شرطة دبي لاستكمال التحقيقات.