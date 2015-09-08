القبض على مواطن قاد سيارته بتهور في دولة أوروبية

استنكرت شرطة ابوظبي السلوك اللاحضاري الذي اقدم عليه المواطن (ا.ص) 24 سنة، وقيادته لمركبته بتهور وبصورة مزعجة في احدى الدول الاوروبية التي كان سائحا بها، الامر الذي يعد اساءة لسمعة الامارات وابنائها المعروف عنهم حسن السلوك والالتزام بالأنظمة ومبعث فخر للبلاد اينما حلوا او ارتحلوا.

وقال العميد مهندس حسين الحارثي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي،إن مباحث المرور بمديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي ، والتي ترصد الظواهر المرورية المسيئة سواء داخل الامارات او خارجها ، قد راع انتباهها انتشار مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي ويظهر قيادة طائشة ومزعجة لمركبة تحمل لوحة ارقام إماراتية ،تم التقاطه في احدى الدول الاوروبية، وعلى اثرها تم تشكيل فريق شرطي للتعرف على هوية سائق المركبة، والتعميم عليه في منافذ الدولة، حتى ألقي القبض عليه اثناء عودته من اجازته السياحية، واحالته لجهات الاختصاص.

وأضاف الحارثي ان المذكور له سابقة في القيادة بسرعات عالية ، حيث كان قد قاد مركبته في مدينة العين بدايات العام الجاري بسرعة بلغت 200 كلم/ الساعة، مشدداً على عدم التهاون مع من يتجاوز القانون او يسيء الى سمعة الوطن، و منتقداً بدوره هذه السلوكيات الدخيلة ، والتقليد الاعمى الذي اجترحه المذكور، دون حرص ولا مراعاة للسمعة الطيبة ،لهذا الوطن الذي يحتل مكانة حضارية مرموقة ومتقدمة في العديد من المجالات على مستوى العالم.