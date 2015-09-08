القبض على تاجر تموين بحوزته 100 قرص مخدر فى القنطرة شرق

تمكنت مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية من القبض على تاجر تموين بحوزته 100 قرص مخدر بقصد الإتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام طايل مأمور مركز القنطرة شرق يفيد بقيام الرائد محمود على رئيس مباحث المركز ومعاونيه بالقبض على المدعو (ع. ك. ح) 33 سنة تاجر تموين ومقيم بالأبطال دائرة المركز بحوزته 100 قرص تامول ومبلغ مالى 250 جنيها وتليفون محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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