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مباحث آداب السياحة تضبط 444 قضية خلال أغسطس

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مباحث آداب السياحة تضبط 444 قضية خلال أغسطس مباحث آداب السياحة تضبط 444 قضية خلال أغسطس
تمكنت مباحث الآداب بشرطة السياحة، من ضبط 444 قضية متنوعة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، خلال الشهر الماضى.

وجاءت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وبإشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث، لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها.

وبدأت الحملة بتلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب العامة داخل المنشآت السياحية والفنادق، والتى تسىء لسمعة البلاد، وذلك بعد التحريات واتخاذ الإجراءات.

وتمكن المقدم أيمن حسن والمقدم وليد بدر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى الرائد أحمد وربى، من ضبط 444 قضية شملت تعاطى المواد المخدرة ومنشآت بدون ترخيص، وتقديم خمور بدون ترخيص وتشغيل ملهى بدون ترخيص وأيضا مدير بدون ترخيص ومضيفات بدون شهادة صحية وتقديم خمور بدون ترخيص، وتحرر محضر بالوقائع وأحيلت إلى النيابة.

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مصر 365