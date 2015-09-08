أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 7 "طرب" حشيش بالمحلة

Google+ Print
ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 7 "طرب" حشيش بالمحلة ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 7 "طرب" حشيش بالمحلة
تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة، من ضبط عاطلين مسجلين شقى خطر أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما 7 "طرب" حشيش تزن كيلو و750جراما بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والملازمان أول محمد هاشم ومحمد عمار معاونا مباحث القسم تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع من ضبط المتهمين (إبراهيم. ب. ج. م) 34 سنة عاطل مسجل شقى خطر (فرض سيطره) سبق اتهامه في16 قضية مخدرات وسلاح نارى ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3956 جنايات أول المحلة 2015 (سلاح نارى).

وضبطت القوات (محمد ال. ع. ال) 32 سنة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا (ضرب – سلاح أبيض – سرقة بالإكراه) أثناء استقلالهما السيارة رقم 90045 ملاكى الغربية ماركة متسوبيشى لانسر قيادة الأول وبحوزتهما 7 طرب من مخدر الحشيش كيلو و750جراما، و1200 جنيه و4 هواتف محمولة.

وتحفظت القوات على المضبوطات واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 10633 جنايات قسم أول المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365