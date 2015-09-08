ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 7 "طرب" حشيش بالمحلة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة، من ضبط عاطلين مسجلين شقى خطر أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما 7 "طرب" حشيش تزن كيلو و750جراما بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والملازمان أول محمد هاشم ومحمد عمار معاونا مباحث القسم تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع من ضبط المتهمين (إبراهيم. ب. ج. م) 34 سنة عاطل مسجل شقى خطر (فرض سيطره) سبق اتهامه في16 قضية مخدرات وسلاح نارى ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3956 جنايات أول المحلة 2015 (سلاح نارى).

وضبطت القوات (محمد ال. ع. ال) 32 سنة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا (ضرب – سلاح أبيض – سرقة بالإكراه) أثناء استقلالهما السيارة رقم 90045 ملاكى الغربية ماركة متسوبيشى لانسر قيادة الأول وبحوزتهما 7 طرب من مخدر الحشيش كيلو و750جراما، و1200 جنيه و4 هواتف محمولة.

وتحفظت القوات على المضبوطات واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 10633 جنايات قسم أول المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.