إخلاء سبيل 25 من عناصر الإخوان فى اتهامهم بحرق واقتحام قسم شرطة العياط

قررت الدائرة الـ13 بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 25 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، وذلك بعد اتهامهم بالتظاهر والمشاركة فى حريق قسم شرطة العياط فى أغسطس من العام قبل الماضى.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد وجهت للمتهمين تهم المشاركة فى حرق واقتحام مراكز شرطة العياط، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة التى وقعت يوم 14 أغسطس الماضى، إضافة إلى الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، وارتكاب أعمال بلطجة وترويع مواطنين آمنين، واقتحام وتخريب ونهب وحرق مقرات شرطية، وإتلاف أموال عامة.