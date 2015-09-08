بالفيديو.. علماء ينجحون فى إعادة الحياة لقلب ميت ويزرعونه لمريض

معجزة طبية ونتائج جديدة ومثيرة سلط عليها الضوء الموقع العلمى “sciencealert”، حيث طور باحثون أمريكيون جهازا مبتكرا تمكن من إعادة الحياة لقلب ميت بعد توقفه عن النبض داخل جسم إنسان ميت، واستطاعوا الحفاظ على هذا القلب لأطول فترة ممكنة.

وعلى الرغم من أن هذا الخبر مبشر لأولئك الذين يحتاجون إلى عملية زرع قلب، لكن هناك تساؤلات كبيرة حول الطريقة التى يمكن أن تنقل بها قلب شخص "ميت"، وإعادة تشغيله فى جسم شخص آخر.

وصرح الدكتور روبرت تروج، الخبير فى علم الأخلاقيات الطبية فى جامعة هارفارد فى الولايات المتحدة، بالتعاون مع أنطونيو ريغالادو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بأن زرع قلب لشخص يحتاج زراعة قلب من شخص متوفى يعتبر مخاطرة كبيرة جداً.

وقال العلماء إنه يتم بالفعل تبريد القلب من الشخص الذى يلتقط أنفاسه الأخيرة فى درجة حرارة 4 سيليزية، وعندها ينخفض النشاط الأيضى للقلب بنسبة تصل إلى 90 فى المائة، والذى يعطى الأطباء وقتاً كافيا لزراعته داخل شخص آخر مرة أخرى قبل ان ينفُد من الأوكسجين، وفى الولايات المتحدة تحدث حوالى 2400 عملية زرع قلب فى كل عام، وهو رقم لم يتغير فى جوهره لمدة 20 عاماً.

ولكن قامت شركة “Transmedics” بابتكار جهاز جديد يعمل عن طريق حفظ قلب الشخص الميت بعد استخراجه دافئاً، وليس بارداً، فى صندوق زجاجى له امدادات ثابتة من الأكسجين والدم والمواد المغذية ومحمول على عربة ذات 4 عجلات، والمثير أنه يعمل على إطالة المدة الزمنية لإنعاش وظيفة القلب خارج الجسم.

وأضاف العلماء أنه من المؤكد أنها مسألة مثيرة للاهتمام، لافتين إلى أنهم سيواصلون التركيز على هذه التكنولوجيا من أجل الحفاظ وإحياء الأجهزة الحيوية أكثر من أى وقت مضى.



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