أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو.. علماء ينجحون فى إعادة الحياة لقلب ميت ويزرعونه لمريض

Google+ Print
بالفيديو.. علماء ينجحون فى إعادة الحياة لقلب ميت ويزرعونه لمريض بالفيديو.. علماء ينجحون فى إعادة الحياة لقلب ميت ويزرعونه لمريض
معجزة طبية ونتائج جديدة ومثيرة سلط عليها الضوء الموقع العلمى “sciencealert”، حيث طور باحثون أمريكيون جهازا مبتكرا تمكن من إعادة الحياة لقلب ميت بعد توقفه عن النبض داخل جسم إنسان ميت، واستطاعوا الحفاظ على هذا القلب لأطول فترة ممكنة.

وعلى الرغم من أن هذا الخبر مبشر لأولئك الذين يحتاجون إلى عملية زرع قلب، لكن هناك تساؤلات كبيرة حول الطريقة التى يمكن أن تنقل بها قلب شخص "ميت"، وإعادة تشغيله فى جسم شخص آخر.

وصرح الدكتور روبرت تروج، الخبير فى علم الأخلاقيات الطبية فى جامعة هارفارد فى الولايات المتحدة، بالتعاون مع أنطونيو ريغالادو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بأن زرع قلب لشخص يحتاج زراعة قلب من شخص متوفى يعتبر مخاطرة كبيرة جداً.

وقال العلماء إنه يتم بالفعل تبريد القلب من الشخص الذى يلتقط أنفاسه الأخيرة فى درجة حرارة 4 سيليزية، وعندها ينخفض النشاط الأيضى للقلب بنسبة تصل إلى 90 فى المائة، والذى يعطى الأطباء وقتاً كافيا لزراعته داخل شخص آخر مرة أخرى قبل ان ينفُد من الأوكسجين، وفى الولايات المتحدة تحدث حوالى 2400 عملية زرع قلب فى كل عام، وهو رقم لم يتغير فى جوهره لمدة 20 عاماً.

ولكن قامت شركة “Transmedics” بابتكار جهاز جديد يعمل عن طريق حفظ قلب الشخص الميت بعد استخراجه دافئاً، وليس بارداً، فى صندوق زجاجى له امدادات ثابتة من الأكسجين والدم والمواد المغذية ومحمول على عربة ذات 4 عجلات، والمثير أنه يعمل على إطالة المدة الزمنية لإنعاش وظيفة القلب خارج الجسم.

وأضاف العلماء أنه من المؤكد أنها مسألة مثيرة للاهتمام، لافتين إلى أنهم سيواصلون التركيز على هذه التكنولوجيا من أجل الحفاظ وإحياء الأجهزة الحيوية أكثر من أى وقت مضى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد