بالصور .. شيك بقيمة جنيه مستحقات موظف بالأقصر

تداول النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بشكل ساخر، صورة لأحد الشيكات الواردة لموظف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيمة جنيه واحد فقط، وعليه عدة توقيعات رسمية، وما زاد الأمر سخرية أن المظروف المرسل بداخله الشيك ملصق عليه طوابع قيمتها 23 جنيه.

> وكانت تفاصيل خطاب علم الوصول الخاص بالشيك: (ورد شيك لمديرية الشباب والرياضة يستحق لأحد الموظفين وقيمته واحد جنيه نظير مستحقات مالية من الإدارة التعليمية بأرمنت وتم تحريره 5/8/2015 من الوحدة الحسابية بإدارة أرمنت التعليمية بعد عدة توقيعات “محرر الشيك وشؤون العاملين ومدير الإدارة” وأرسل إلى شؤون العاملين وسجل في دفتر الصادر إلى مكتب بريد أرمنت، ووصل بسلامة الله إلى مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بعد التوقيع عليه بالاستلام من الوحدة الحسابية، وتم تسجيله في دفاتر الوارد برقم الحساب وقيمة المبلغ وتاريخ ورود الشيك لتوقيع الموظف بالاستلام وتوقيع أول وتوقيع ثان).

> وجاءت أغلب التعليقات من رواد “فيسبوك” على الشيك ساخرة، ومنها:” والله الشيك مش عارف هجيب إيه ولا إيه أوعى وشك”.