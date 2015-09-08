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رئيس وزراء تونس يؤكد أهمية التنسيق المصرى التونسى لحل الأزمة الليبية

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رئيس وزراء تونس يؤكد أهمية التنسيق المصرى التونسى لحل الأزمة الليبية رئيس وزراء تونس يؤكد أهمية التنسيق المصرى التونسى لحل الأزمة الليبية
أكد رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد ، أهمية تنسيق المواقف المصرية التونسية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل مواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة التى تشهدها المنطقة العربية ومواجهة تلك التحديدات.

وقال الصيد خلال كلمته باجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين والمنعقدة بتونس العاصمة إن الازمة الليبية تأتى فى مقدمة هذه التحديات فى ضوء ما يشهده هذا البلد الشقيق من تدهور للاوضاع الامنية وما نتج عنها من مخاطر وتهديدات للمنطقة ولمصر وتونس تحديدا مما يستدعى مزيدا من التنسيق فى اطار آلية دول الجوار بالاضافة الى دعم الجهود الاممية وكل المساعى الرامية الى ايجاد تسوية لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة ليبيا ومساعدتها على تجاوز هذه الازمة واستعادة دورها فى المنطقة 0

كما جدد الصيد دعم تونس للشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس ، وأعرب الصيد عن انشغال تونس بتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بكل من سوريا واليمن ، مؤكدا على ضرورة ايجاد تسوية سياسية لحقن الدماء وحفظ مؤسسات البلدين وضمان سيادتهما ووحدة أراضيهما.
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مصر 365