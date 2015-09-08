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بالصور.. القبض على 30 فتاة وراقصة لتحريضهن على الفسق خلال 6 ساعات بالجيزة

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تمكنت مباحث آداب مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن من ضبط 35 قضية متنوعة خلال حملة على المحلات والملاهى الليلية الجيزة خلال 6 ساعات فجر اليوم.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث المديرية وبقيادة العميد عماد عكاشة مدير مباحث آداب الجيزة، لتحقيق الانضباط فى المنشآت ومنع تجاوز مواعيد السهر وضبط كل أنواع الجريمة.

البداية عقب تحرك قوة أمنية ضمت كلاً من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والرائدين محمد سعيد ومحمد دبوس لمداهمة المحلات والملاهى الليلية غير المرخصة وتم ضبط 26 فتاة و4 راقصات بتهمة التحريض على الفسق وذلك لقيامهم بالرقص والإثارة داخل ملاهى "فيو الهرم وعتاب وبار فرانكو" كما تم ضبط خمور غير مرخصة وفقرات فنية بدون تصريح وذلك خلال 6 ساعات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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