حبس ضابط بالجوازات لإتهامه بتقاضي رشاوى لتجديد إقامة اللاجئين السوريين بالعجوزة

أمر المستشار محمد السويفي مدير نيابة العجوزة بحبس ضابط بالجوازات لاتهامه بالحصول على مبالغ مالية مقابل تجديد الإقامة للاجئين السوريين.

وتبين من التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة أن المتهم كان محبوسا على ذمة قضية تزوير فتم استخراجه من محبسه للتحقيق معه في اتهامه بتقاضي مبالغ مالية.

وتبين من التحقيقات أن الضابط كان يتقاضي مبالغ مالية من اللاجئين السوريين مقابل تجديد إقامتهم فوجهت له النيابة تهمتي التزوير والاختلاس وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات يبدأ في تنفيذها بعد انتهاء حبسه في القضية الأولي وطلبت تحريات مباحث الاموال العامة حول الواقعة.