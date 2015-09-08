مدير أسواق الديون بالشرق الأوسط: أوضاع الاقتصاد المصري في تحسن رغم التحديات

قالت إيمان عبدالخالق، مدير أسواق الديون لمنطقة الشرق الأوسط بسيتي –i-، خلال ورشة أسواق الائتمان بمؤتمر اليورومني، إن الوقت الحالي يحظى بارتفاع الشعور الإيجابي لدى الكثرين بجذبالعديد من الاستثمارات والمؤتمرات الاقتصادية إضافة إلى مشروع قناة السويس، مضيفة أن وهذا كله له تأثير إيجابي ومعدل العائد على مصر ، ، طبعًا هناك تحديات يدركها المستثمرون، هناك عجز، وارتفاع الدين بالنسبة للعملة، ولكن بالنسبة للاستثمارات الأخرى فهم ينظرون من زاوية مختلفة، وهذا سوق متنوع وإمكانياته واعدة وقوية.وتابعت: أعتقد أن وضع مصر وتقديرها في تحسن وأعتقد أن المستثمرين يشيدون بما يحدث في مصر، وتقدير الدول الأخرى أعتقد أن المستويات الحالية أفضل.

وحول أهمية التنويع أضافت أنه، يلعب دورًا كبيرًا، وكانت هذه قصتنا في يونيو ولا تزال كذلك والأن من خلال مشروع قناة السويس وايضًا اكتشافات الغاز والبترول هذه أشياء هامة، ولا يجب أن نعتمد على ذلك، ويجب علينا المضي قدمًا ولدينا إصلاحات كثيرة منها الضرائب العقارية، وتحدثنا عن ذلك في يونيو، ولكن أريد أ ن نرى قصص مختلفة، نريد أن نرى إجراءات ولكن أكره تكرار نفسي.