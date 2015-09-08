أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مدير أسواق الديون بالشرق الأوسط: أوضاع الاقتصاد المصري في تحسن رغم التحديات

Google+ Print
مدير أسواق الديون بالشرق الأوسط: أوضاع الاقتصاد المصري في تحسن رغم التحديات مدير أسواق الديون بالشرق الأوسط: أوضاع الاقتصاد المصري في تحسن رغم التحديات
قالت إيمان عبدالخالق، مدير أسواق الديون لمنطقة الشرق الأوسط بسيتي –i-، خلال ورشة أسواق الائتمان بمؤتمر اليورومني، إن الوقت الحالي يحظى بارتفاع الشعور الإيجابي لدى الكثرين بجذبالعديد من الاستثمارات والمؤتمرات الاقتصادية إضافة إلى مشروع قناة السويس، مضيفة أن وهذا كله له تأثير إيجابي ومعدل العائد على ، ، طبعًا هناك تحديات يدركها المستثمرون، هناك عجز، وارتفاع الدين بالنسبة للعملة، ولكن بالنسبة للاستثمارات الأخرى فهم ينظرون من زاوية مختلفة، وهذا سوق متنوع وإمكانياته واعدة وقوية.وتابعت: أعتقد أن وضع مصر وتقديرها في تحسن وأعتقد أن المستثمرين يشيدون بما يحدث في مصر، وتقدير الدول الأخرى أعتقد أن المستويات الحالية أفضل.

وحول أهمية التنويع أضافت أنه، يلعب دورًا كبيرًا، وكانت هذه قصتنا في يونيو ولا تزال كذلك والأن من خلال مشروع قناة السويس وايضًا اكتشافات الغاز والبترول هذه أشياء هامة، ولا يجب أن نعتمد على ذلك، ويجب علينا المضي قدمًا ولدينا إصلاحات كثيرة منها الضرائب العقارية، وتحدثنا عن ذلك في يونيو، ولكن أريد أ ن نرى قصص مختلفة، نريد أن نرى إجراءات ولكن أكره تكرار نفسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري