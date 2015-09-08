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محافظ السويس يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الملك عبد الله

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محافظ السويس يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الملك عبد الله محافظ السويس يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الملك عبد الله

جانب من جولة المحافظ

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم يرافقه الدكتورة مي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري والمهندسة نفيسة هاشم وكيل الوزارة للاسكان والمرافق والمهندس هشام درويش وكيل أول وزارة الاسكان لقطاع التشييد والمشروعات الخارجية جولة تفقدية لمشروع 63 عمارة بعدد 1512 وحدة سكنية للزواج الحديث للمتقدمين من 2001 وحتى 2006 من أبناء السويس، كمرحلة أولى بمنطقة شمال شرق مدينة الشهداء وخلف مدينة اليسر بحي عتاقة.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن المحافظ أكد على أن إنشاء هذه الوحدات سيستغرق 9 أشهر، وأنه سيتم تنفيذ عدد 1512 وحدة سكنية أخرى، كمرحلة ثانية، بعد الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال المرحلة الأولى، ثم تتوالى المراحل حتى ننتهي من ملفات المتقدمين للزواج الحديث.

وشملت الجولة تفقد مدينة الملك عبد الله بحي عتاقة والتي تحتوي علي 3000 وحدة سكنية لمتابعة الاعمال والتشطيبات النهائية للعمارات والتي أنتهت بنسبة 100%

وأشار المحافظ إلي أن الوحدات السكنية تشمل 3 غرف وصالة كاملة التشطيب وتم انارة شوارع المدينة بنظام الطاقة الشمسية وجارى الانتهاء من توصيل المياه والكهرباء.

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