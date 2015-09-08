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«الدفاع عن القضاة» تبلغ النيابة العامة ضد إعلاميين إخوانيين ينشرون أخبارا كاذبة

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«الدفاع عن القضاة» تبلغ النيابة العامة ضد إعلاميين إخوانيين ينشرون أخبارا كاذبة «الدفاع عن القضاة» تبلغ النيابة العامة ضد إعلاميين إخوانيين ينشرون أخبارا كاذبة

 

معتز مطر

 قررت لجنة الدفاع عن القضاة تقديم بلاغات إلى النيابة العامة ضد عدد من المواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المنتمين للجماعة الإرهابية، والفارين حاليا خارج البلاد، ويبثون عبر قنواتهم ووسائلهم الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، معلومات وأخبار كاذبة ومغرضة تمس رموزا قضائية مرموقة وكذلك السلطة القضائية بأكملها، من خلال زعمهم بوجود بدل مالي جديد للقضاة يسمى “بدل الشموخ” وصرف بدلات أخرى على غير الحقيقة أو الواقع.

 ويأتي في مقدمة الإعلاميين المنتمين للتنظيم الإخواني الإرهابي الذين يروجون لتلك الشائعات، والذين تقرر مقاضاتهم، كل من الهاربين أحمد عطوان، ومحمد ناصر، ومعتز مطر وآخرين.

 وأكد مصدر قضائي أن تلك القنوات والعناصر الإرهابية التي تعمل بها، تهدف من وراء تلك الأخبار الكاذبة، إلى الإساءة لبعض الشخصيات والرموز الوطنية، لافتا إلى أنهم يستغلون الآن تورط وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال في قضية فساد، للإدعاء زورا وبهتانا بتورط عدد من شرفاء ورموز في تلك القضية، خاصة من كان لهم دور ملموس في التصدي لإرهابهم وخيانتهم وغدرهم وعدائهم للمجتمع.

 وناشد المصدر وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، بعدم نقل أو تداول أية بيانات عن تلك المصادر المغرضة، التي طالما دأبت على نشر معلومات غير صحيحة عن قطاعات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها السلطة القضائية.. موضحا أنه ليس مستغربا عن تلك الجماعة الإرهابية التي تورطت في جرائم قتل واغتيالات طالت في جانب منها بعض الشخصيات القضائية المرموقة – أن تستبيح الكذب والافتراء في محاولة فاشلة ويائسة للوقيعة بين الشعب وقضاته.

 

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