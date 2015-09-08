إجراءات أمنية مشددة بالطريق الأوسط فى جنوب سيناء للحفاظ على الحجاج

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم تشكيل لجنة أمنية برئاسة اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء للتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء، ووضع الخطط الأمنية اللازمة لضمان وصول الحجاج بأمان تام منذ سفرهم حتى وصولهم إلى محافظاتهم، مشيرا إلى أنه تم زيادة الدوريات الراكبة والمتحركة بطول الطريق الأوسط بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء.

من جهته أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن جميع الموانئ اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير الراحة والأمان للمعتمرين المسافرين من خلال تطوير صالة السفر والوصول وتيسير إجراءات الوصول، مضيفا أن جميع الموانئ اتخذت شعار وداعا لمتاعب المعتمرين فى الموانئ المصرية

>وأشار إلى أن الحجز المركزى المسبق أنهى كافة المشاكل المتعلقة بالموسم ولم تحدث حالة انتظار واحدة لأى حاج مصرى.

وبدوره قال رمضان محمد رمضان مدير فرع شركة الجسر العربى بميناء نويبع، إنه تقرر تسيير رحلات منتظمة للعبارات أيلا التى تسع 900 راكب واللنش السريع البرنسيسة 620بطاقة 620 راكبا، بالإضافة إلى العبارة ناقلة الشاحنات سينا التى تحمل أتوبيسات الحجاج الفارغة، مشيرا إلى أنه تم الكشف على جميع العبارات من قبل هيئة السلامة بموانئ البحر الأحمر التى أجازتهم جميعا ولا صحة لما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بتعطل أى من العبارات.

وأشار إلى تسيير رحلات مكوكية لنقل الحجاج إلى ميناء العقبة الأردنى من خلال رحلات مكوكية

>داخل الميناء أعلنت جميع الأجهزة فيه حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المعتمرين، وعقدت غرفة عمليات الميناء اجتماعا موسعا والممثل بها رؤساء الأجهزة المتعاملة معهم اتفق الجميع على تقديم كافة التسهيلات للمعتمرين وإنهاء إجراءات وصولهم فى أقل وقت ممكن تفاديا لحدوث أى حالات تكدس ومنع انتظار الحجاج داخل أو خارج الميناء.

اللواء محمد هشام عيسى مدير إدارة الميناء أكد أنه تم التنسيق مع أجهزة أمن الموانئ وكافة الأجهزة لإنهاء الإجراءات فى أقل من ساعتين من الوصول وتم التنسيق مع إدارتى الجوازات والجمارك لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز صالات السفر وزيادة الإضاءة وضخ المياه العذبة وكافة الإمكانيات داخل الميناء وخارج الميناء وتم تجهيز قرية الحجاج على أعلى مستوى لراحة الحجاج قبل سفرهم فى حالة وصول أعداد كبيرة.

وأكد أن خطة التطوير والتوسعة التى قامت بها وزارة النقل بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر لميناء بالإمكانيات العالية جعلت الميناء فى مقدمة الموانئ المصرية.

ومن جهته أكد اللواء صبرى محمد رئيس مدينة نويبع أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لتحديد خط السير لمركبات الحجاج القادمة لسيرها من الطريق الأوسط عبر وادى وتير ليكون اتجاه السير واحد لكافة الحافلات عن طريق ثلاث نقاط للسيطرة المرورية وتحرك التريلات والشاحنات فى الطريق المؤدى إلى خارج المدينة.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم توفير السلع الغذائية والقيام بحملات مكثفة بمعرفة لجنة حماية المستهلك لتحديد الصلاحية وعدم الاستغلال وفتح منافذ خبز واستمرار عمل المخابز على مدار 24 ساعة بمنطقة الميناء لسد حاجة الحجاج القادمين من الخبز، والتأكد من توافر السولار والبنزين فى محطات الوقود.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالحجر الصحى داخل الميناء والمركز الطبى الحضرى بمنطقة المزينة المجاورة للميناء ومستشفى نويبع المركزى، ووقف كافة الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم بالمستشفى.