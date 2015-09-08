بالصور.. تكريم 48 مشاركا فى احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بجنوب سيناء

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم 48 من المشاركين فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، بمدينة شرم الشيخ من كافة مدن المحافظة .

وشمل التكريم كافة الفئات ابتداء من كبار رجال الأعمال والمستثمرين مرورا بالمسئولين التنفيذيين من المحافظة والمواطنين حتى أصغر عامل بالمحافظة.

كما قدم المحافظ تهنئة خاصة لرجال الأمن بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهورى ثم عرض فيلم عن احتفالات المدن المختلفة تلاها كلمات لبعض المستثمرين مالكى المراكب التى شاركت فى الاحتفالية الرئيسية بالإسماعيلية، كما تم عرض فيلم آخر خاص باحتفالات مدينة شرم الشيخ فى البر والبحر.

وذكر المحافظ: أننا تأخرنا فى تكريم المشاركين فى إنجاح افتتاح قناة السويس الجديدة سواء رجال الأعمال الذين ساهموا مادياً من خلال التبرعات أو العاملين فى قطاع السياحة ومواطنى المحافظة الذين خرجوا إلى الساحات والميادين المخصصة للاحتفال، لكن بسبب التزامنا مع المواطنين بتنفيذ عدد من المشروعات القومية.

وأشار إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أرسل خطاب شكر للمحافظة عقب مشاركتها فى احتفالية افتتاح القناة بعدد 4 مراكب سياحية غادرت من شرم الشيخ إلى مكان الاحتفال، وعادت مرة أخرى فى 10 أيام وحملوا على عاتقهم عدم تحقيق أى مكاسب مادية.

وأوضح المحافظ أن اللواء محمد الجافى أمين عام جمعية مستثمرى شرم الشيخ نجح فى التواصل مع كل رجال الأعمال من أصحاب المشروعات الكبرى بشرم الشيخ لجمع التبرعات لخروج الحفل الذى أقيم على أرض المحافظة بالمظهر اللائق.

وقال أشرف لوكسر أحد المستثمرين: إننا حرصنا كرجال أعمال للمشاركة فى هذا الحدث الجلل لذلك كنا نتسابق لخروج مركب أو أكثر للسفر إلى الإسماعيلية والمشاركة فى الافتتاح وفور وصولنا شعرنا بقيمة العمل القائم على الوطنية.

من جانبه أكد أوزوريس الغزاوى أحد المستثمرين، أن المركب الخاص به يعد أول مركب سياحى مصرى يسجل للعمل بميناء شرم الشيخ البحرى حيث حرصنا على تقديم أفضل خدمات السياحة البحرية لجذب أعداد كبيرة من السياح وإضافة تنوع جديد فى المنتج السياحى.



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