بالصور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادات العامة بالمراحل التعليمية

كَرَّمَ سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، أوائل طلاب الشهادات العامه بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة وعددهم 39 طالبا وطالبة فى المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والتعليم الفنى والتربية الخاصة.

ومنح المحافظ الأوائل شهادات تقدير ومبالغ نقدية تحفيزًا لهم على المزيد من التفوق، وقدم الشكر والتقدير للمعلمين الذين بذلوا جهدًا لتخريج هؤلاء الطلبة الاوائل والشكر لأسرهم على ما بذلوه من جهد واهتمام ورعاية للحفاظ على تفوق أولادهم الدائم.

وتمنى المحافظ لجميع الطلاب مزيدًا من التفوق ليكونوا السواعد التى تبنى مصر، مقدمًا درع المحافظة لأحمد فكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تكريمًا له لدوره البارز فى النهوض بالعملية التعليمية فى المحافظة.