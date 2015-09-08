وقفة لممرضات مستشفى تأمين صحى السويس بسبب تعدى أسرة مريضة على زميلتهن

نظم أطقم التمريض بمستشفى التأمين الصحى فى السويس اليوم، وقفة احتجاجية بساحة المستشفى، احتجاجا على تعدى مريضة وأسرتها على إحدى الممرضات بحجة التقصير فى الخدمة الطبية.

وزاد من تفاقم الأمر حضور ضابط شرطة من قسم شرطة السويس واستيقاف الممرضة وتحرير محضر لها، بدعوى الاشتباك مع أسرة المريضة.

وقال مصدر أمنى بقسم السويس، إنه لم يتم احتجاز الممرضة، بالقسم وتم إطلاق سراحها فور إنهاء إجراءات المحضر، وعادت للمستشفى.

وأكدت الممرضات أن أسرة المريضة تعدت بالضرب على الممرضة بشكل مهين، فى إشارة إلى تكرار تلك المواقف بشكل دورى وتكرار تعرضهن للاعتداء، وطالبت الممرضات بتكثيف التواجد الأمنى فى المستشفى، وحمايتهن من الاعتداءات المتكررة عليهن.