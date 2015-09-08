مدير مؤسسة أم حبيبة: 30 مليون جنيه تكلفة إنشاء بازارات الأغاخان

قال مالك كوتاديا المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان للتنمية: إن مشروع إنشاء البازارات بمنطقة مقبرة الأغاخان بمدينة أسوان يشمل تخصيص منطقة كمحطة لرحلات السفارى بالجمال والتى يشمل خط سيرها قرية غرب أسوان ودير الأنبا سمعان وحتى قرية غرب سهيل.

وأكد على أن المشروع سيعتمد فى إنشاءاته على الخامات البيئية المتوفرة بالمنطقة، وطبقاً للطراز المعمارى الذى يتوافق مع البانوراما الطبيعية، علاوة على أنه سيكون مجهزا بكافة المرافق والبنية الأساسية لخدمة الزائرين وبما يتماشى مع الضوابط والاشتراطات البيئة.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له بمحافظ أسوان مصطفى يسرى، حيث استعرض خلال اللقاء مالك كوتاديا المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة المخطط التفصيلى لإنشاء البازارات بمنطقة مقبرة الأغاخان الذى يقع على مساحة 15 ألف م2 وتصل تكلفته التقديرية إلى 30 مليون جنيه تشمل إنشاء أكبر مشروع تنموى وسياحى بجوار مقبرة الأغاخان، حيث يشرف عليه مؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة الأغاخان، لافتاً إلى أن المشروع يضم مرسى للمراكب الشراعية والموتور بجانب حديقة ملحق بها مطعم وكافتيريا نموذجية، بالإضافة إلى محلات وبازارات سياحية متخصصة فى بيع الهدايا التذكارية والمنتجات البيئة والمشغولات اليدوية للزائرين.