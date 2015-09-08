القبض على عاطلين يتاجران فى الهيروين بالإسماعيلية

نجحت مباحث المخدرات بالاشتراك مع مباحث مركز فايد بالإسماعيلية فى القبض على عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث بقيام المقدم احمد حماد رئيس مباحث المخدرات والرائد احمد عبدالله رئيس مباحث فايد ومعاونيه بالقبض على المدعو (إ. أ. ا ) 29 سنة عاطل مقيم فناره ــ دائرة مركز فايد والسابق اتهامه فى 2 قضية " مخدرات وضرب " وبحوزته عدد ( 36 ) تذكرة من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى (50 جراما) ومبلغ مالى 1995 جنيها، وكذا ميزان حساس وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

كما تمكنوا من القبض على المدعو (م.م.م) 29 سنة عاطل مقيم منشية السلام ــ دائرة المركز وبحوزته 35 تذكرة من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 45 جراما ) ومبلغ مالى 50 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.