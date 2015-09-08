أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على عاطلين يتاجران فى الهيروين بالإسماعيلية

Google+ Print
القبض على عاطلين يتاجران فى الهيروين بالإسماعيلية القبض على عاطلين يتاجران فى الهيروين بالإسماعيلية
نجحت مباحث المخدرات بالاشتراك مع مباحث مركز فايد بالإسماعيلية فى القبض على عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث بقيام المقدم احمد حماد رئيس مباحث المخدرات والرائد احمد عبدالله رئيس مباحث فايد ومعاونيه بالقبض على المدعو (إ. أ. ا ) 29 سنة عاطل مقيم فناره ــ دائرة مركز فايد والسابق اتهامه فى 2 قضية " مخدرات وضرب " وبحوزته عدد ( 36 ) تذكرة من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى (50 جراما) ومبلغ مالى 1995 جنيها، وكذا ميزان حساس وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

كما تمكنوا من القبض على المدعو (م.م.م) 29 سنة عاطل مقيم منشية السلام ــ دائرة المركز وبحوزته 35 تذكرة من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 45 جراما ) ومبلغ مالى 50 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365