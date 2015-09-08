للحجاج.. تعرف على أفضل نظام غذائى يساعدك على أداء المناسك

فى موسم الحج يذهب أعداد كبيرة من المسلمين لأداء فريضة الحج فى الأراضى المقدسة، ويواجهون بعض المشاكل بخصوص تناولهم للطعام والحفاظ على صحتهم حتى إتمام الفريضة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أنه من أهم الأشياء أثناء ذهاب الحجاج للأراضى المقدسة هو الاهتمام بنوعية الغذاء المتوازن الذى يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.

وحول هذا تقدم أخصائية التغذية العلاجية د.علا، نظام غذائى متوازن للحجاج أثناء تواجدهم فى الأراضى المقدسة، وهو:

1- وجبة الإفطار: يجب أن تحتوى على جميع العناصر الغذائية الهامة، لأن هذه الوجبة هى التى تعطى الحاج الطاقة والتوازن والقدرة على قضاء مناسك الحج، ولذلك على الحج تناول نصف رغيف من الخبز البلدى + قطعة من الجبن الأبيض أو 5 معالق من الفول + ثمرة من الفاكهة كتفاحة أو الكمثرى.

2- على الحاج أخذ 5 تمرات + كوب أو علبة من الحليب فى الحقيبة، وتناولهم أثناء الشعور بالجوع.

3- وجبة الغداء: يمكنك تناول العديد من العناصر الغذائية فى هذه الوجبة ولذلك عليك تناول طبق من الكبسة أو أرز ولحم + طبق كبير من السلطة الخضراء.

4- عند شعورك بالجوع عليك تناول ثمرتين من التفاح.

5- وجبة العشاء: ينصح بتناولها خفيفة وصحية، ولذلك عليك تناول 2 كوب من الزبادى + ثمرة فاكهه.

>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، الحجاج بالإكثار من تناول الماء، لأنها تحد من تعرضه للجفاف.