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كرة طائرة - مصر تسقط أمام اليابان في افتتاح مشوار كأس العالم

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كرة طائرة - مصر تسقط أمام اليابان في افتتاح مشوار كأس العالم كرة طائرة - مصر تسقط أمام اليابان في افتتاح مشوار كأس العالم

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة مباراته الافتتاحية في كأس العالم المقام باليابان، أمام منتخب الدولة المستضيفة للبطولة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وقدم الفريق المصري مباراة كبيرة، فهو صاحب أفضل نتيجة بين الخاسرين في المرحلة الأولى.

تقدم الياباني في المباراة بحسم الشوط الأول بنتيجة 25-19.

ورد الفراعنة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-23.

وعاد اليابانيون للتقدم مرة أخرى، بحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-18. ولكن منتخب مصر غير مسار المباراة باقتناص الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-17.

وفي الشوط الفاصل، غاب التركيز عن لاعبي منتخب مصر. ليحسم الفريق الياباني النتيجة لصالحه بنتيجة 15-7.

ويلعب منتخب مصر أمام كندا غدا الأربعاء في ثاني مبارياته بالبطولة.

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فيديو اليوم السابع

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