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حسن مصطفى: مونديال الأندية في قطر 4 سنوات أخرى

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حسن مصطفى: مونديال الأندية في قطر 4 سنوات أخرى حسن مصطفى: مونديال الأندية في قطر 4 سنوات أخرى

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) ستقام في قطر بالسنوات الأربع القادمة.

وأعرب مصطفى عن إعجابه بتنظيم قطر للبطولة خلال كل نسخة أقيمت على أرضها حتى اللحظة.

وتستضيف العاصمة القطرية البطولة هذا العام للمرة السابعة في تاريخها وللمرة السادسة على التوالي.

وشدد مصطفى في تصريحات نقلها موقع قناة (الكاس) القطرية على أن الدوحة ستستمر في احتضان المسابقة على الرغم من تقدم ألمانيا وبولندا بطلب تنظيمها.

وتغلب ممثل وإفريقيا النادي الأهلي الثلاثاء 20-17 على الإفريقي التونسي في ثاني مبارياته بالبطولة.

وسيلعب الأهلي بذلك على أحد المركزين الخامس أو السادس يوم الخميس المقبل ضد الفائز من السد القطري وتاوباتي البرازيلي.

وكان الأهلي قد خرج من الدور ربع النهائي في مباراته الأولى على يد برشلونة الإسباني 20-16.

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