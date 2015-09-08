كرة يد - مدرب الأهلي: أثبتنا أننا الأفضل في إفريقيا.. وبرشلونة سبب الأداء

يؤمن طارق محروس المدير الفني لفريق الأهلي لكرة اليد أنهم أثبتوا زعامتهم لإفريقيا، بعد الفوز على الإفريقي التونسي اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية.

الأهلي خسر مباراته الافتتاحية أمام برشلونة بنتيجة 20-16، لينتقل للعب على أحد المراكز من الخامس إلى الثامن.

واحتاج الفوز على الإفريقي التونسي اليوم، من أجل خوض مباراة على المركزين الخامس والسادس. وتفوق الأهلي بنتيجة 20-17.

وقال محروس عقب المباراة: "الفريق دخل المباراة بشكل أقل من المتوقع بسبب الإرهاق بعد المجهود الكبير في مباراة الأمس ضد برشلونة".

وتابع "اللاعبون دخلوا في أجواء المباراة تدريجياً وتألقوا في الشوط الثاني، واستطاعوا إنهاء اللقاء بفارق 3 أهداف".

وأكمل "الفوز الذي حققه الأهلي على الإفريقي هو الثالث على بطل تونس من 4 مواجهات لعبها الفريقان معاً، ما يؤكد أن الأهلي هو زعيم الأندية الإفريقية في كرة اليد".

وثأر الأهلي من هزيمته في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2014 أمام الإفريقي نفسه.

وواصل متما "استفدنا بمشاركة عدد من اللاعبين الصاعدين في اللقاء، وظهورهم بمستوى متميز للغاية يبشر بمستقبل أفضل للفريق في المرحلة المقبلة".