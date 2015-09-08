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وليد صلاح لـ في الجول: هكذا أنفقنا على الصفقات.. حتى لا تكرر أزمة اعتزال عمالقة الأهلي

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وليد صلاح لـ في الجول: هكذا أنفقنا على الصفقات.. حتى لا تكرر أزمة اعتزال عمالقة الأهلي وليد صلاح لـ في الجول: هكذا أنفقنا على الصفقات.. حتى لا تكرر أزمة اعتزال عمالقة الأهلي

هل شعر أحدكم بأن الأهلي أجرى صفقات في الموسم الماضي؟ لو كانت الإجابة بلا فـFilGoal.com يقدم لكم التفسير عن طريق عضو لجنة الكرة في القلعة الحمراء وليد صلاح الدين.

وليد صلاح الدين تحدث عن الصفقات التي أبرمتها القلعة الحمراء تحت قيادة مجلس إدارة محمود طاهر ومدير قطاع الكرة علاء عبد الصادق ورئيس لجنة التعاقدات هيثم عرابي.

لجنة الكرة التي يرأسها طاهر نفسه وفي عضويتها زيزو ووليد صلاح الدين وطاهر الشيخ وأخرين لعبت دورا كذلك في دعم صفقات القلعة الحمراء التي أتت للنادي بنجوم بحجم صالح جمعة وأحمد حجازي ورامي ربيعة وأحمد الشيخ وجون أنطوي وماليك إيفونا وحمدي زكي وأحمد فتحي.

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "فلنتحدث بوضوح. لماذا لم يشعر الناس بأن الأهلي تعاقد مع صفقات في الموسم الماضي رغم أننا جلبنا للفريق 13 لاعبا؟".

وتابع "ولماذا هذا الموسم رغم أننا تعاقدنا مع 8 لاعبين الجميع شعر أننا قمنا بموسم انتقالات ناجح؟".

وأجاب "هنا يجب أن نوضح نقطة هامة: حين اعتزل وائل جمعة ومحمد بركات وأبو تريكة وهذا الجيل الرائع حدث هبوط في مستوى الفريق، يجب الاعتراف بذلك".

وأفاد "لهذا كانت المعايير التي تحركنا هذا الصيف أولا أن تكون الأسماء قوية جدا. ثانيا السن، انظر إلى عمر حجازي وربيعة وصالح جمعة والشيخ وزكي على سبيل المثال".

وأكمل "7 من أصل 8 صفقات معدل أعمارهم رائع، ومع حسين السيد وباسم علي وسعد سمير وعمرو جمال وباقي الكتيبة الآن لو رحل أحد أو اعتزل لن تتكرر المشكلة أبدا".

تريزيجيه

وتطرق وليد صلاح الدين إلى الصفقات، مفصحا "هناك 3 لاعبين تعاقدنا معهم مجانا لكل من يقول إننا أنفقنا الكثير. فتحي وحجازي وربيعة".

وأضاف "وباقي الصفقات يجب أن تنظر إليها، ثم تعرف أن تريزيجيه رحل بـ850 ألف يورو تصل إلى 3 ملايين وقليل بعد ذلك".

وشدد "هذا يعني أن الأهلي فعليا دفع 20% فقط من الصفقات التي أبرمها".

واستطرد "هناك كذلك من يهاجمنا بسبب راتب حجازي رغم أن الأرقام الصادرة مغلوطة وعقد اللاعب يعتمد على ما يحققه من مشاركات وبطولات مع الأهلي".

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