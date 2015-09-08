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باسم مرسي: لم نتشاحن مع لاعبي الأهلي .. ونلعب على الكونفدرالية أيا كان المنافس

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باسم مرسي: لم نتشاحن مع لاعبي الأهلي .. ونلعب على الكونفدرالية أيا كان المنافس باسم مرسي: لم نتشاحن مع لاعبي الأهلي .. ونلعب على الكونفدرالية أيا كان المنافس

نفى باسم مرسي مهاجم الزمالك ومنتخب أن يكون قد حدث تشاحن بين لاعبي الفريق الأبيض ولاعبي الأهلي خلال معسكر الفراعنة الأخير.

وقاد باسم مرسي منتخب مصر للفوز الأكبر في تاريخه خارج ملعبه بعد أن سجل هاتريك في فوز الفراعنة 5-1 على تشاد في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال باسم مرسي عقب عودة بعثة للصحفيين: "لم يكن هناك أي مشاحنات أو انقسامات بين لاعبي الزمالك والأهلي في المعسكر بل بالعكس عمرو جمال كان معي طوال الوقت وطريقة التعامل كانت جيدة".

وأضاف "الأهلي فريق كبير في مصر وإفريقيا، لكننا في الكونفدرالية نلعب على الصدارة والبطولة بغض النظر عن اسم المنافس".

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