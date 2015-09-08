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محمد دحلان: تأجيل عقد المجلس الوطنى خطوة فى الاتجاه الصحيح

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محمد دحلان: تأجيل عقد المجلس الوطنى خطوة فى الاتجاه الصحيح محمد دحلان: تأجيل عقد المجلس الوطنى خطوة فى الاتجاه الصحيح
قال القيادى الفلسطينى، محمد دحلان، مساء اليوم الثلاثاء، إن القرار بتأجيل عقد المجلس الوطنى هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مواصلة العمل الجاد، وبروح بناءة لإعادة وتعزيز وحدة فتح، واستعادة دورها فى إطار منظمة التحرير.

وأكد دحلان فى بيان صحفى، أن فرصة مناسبة لدعوة الإطار القيادى المؤقت لاجتماع فورى، بحضور كل قوى العمل الوطنى والإسلامى بما فيها حماس والجهاد لوضع إستراتيجية تحرك لمواجهة المشروع الإسرائيلى بمشروع وطني بإعلان دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وينهى اتفاقات المرحلة الانتقالية التي لم تعد قائمة.

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