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محلب يبحث فى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية تسهيل التجارة المشتركة

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محلب يبحث فى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية تسهيل التجارة المشتركة محلب يبحث فى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية تسهيل التجارة المشتركة
شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات رسمية للجنة العلية المشتركة المصرية التونسية، مساء اليوم، مع نظيره التونسى الحبيب الصيد، بقصر الضيافة بقرطاج تونس بعد انقطاع دام خمس سنوات، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

حضر الاجتماع وفدا البلدين، حيث يتم بحث إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل تسهيل حركة التجارة المشتركة، حيث يأتى انعقاد اللجنة فى وقت هام يعلق فيه الكثيرون الآمال على أن تعود العلاقات المصرية التونسية إلى سالف عهدها.

ومن المقرر أن يتم التوقيع فى ختام الاجتماعات التوقيع على ١٦ اتفاقية على هامش الاجتماعات.


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